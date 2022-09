Baldini (LR Vicenza): «Dobbiamo ancora migliorare nella fase difensiva, e non riguarda solo la difesa»

«C’è sempre il dispiacere quando non si vince, però ho detto ai ragazzi che la strada è ancora lunga e noi dobbiamo costruirla mattone su mattone. Ci portiamo a casa questo punto anche se c’è un po’ di rammarico: è stata una partita aperta a qualsiasi risultato. Entrambe le squadre avrebbero potuto realizzare la rete vincete. Loro ripartivano veramente molto bene; noi da questo punto di vista dobbiamo migliorare, però è evidente che volevamo vincere la partita. Nel finale abbiamo accelerato per portare a casa i tre punti». Ma nulla da fare, resta il pareggio.

Parliamo di squadra in equilibrio? «Hanno fatto molte ripartenze ma siamo stati pericolosi anche noi. È sempre il solito discorso: quando vuoi essere molto offensivo poi concedi qualcosa all’avversario. Questo lo sappiamo bene, però non mi sembra che abbiamo preso 50 goal, mi sembra invece che la difesa abbia retto bene l’uno contro uno. Sicuramente dobbiamo migliorare qualche situazione di gioco».

«Oggi abbiamo operato con un centrocampo a due proprio per cercare di dare equilibrio con Cavion e Zonta. Il problema non riuaguarda solamente la difesa, ma tutta la fase difensiva: sono consapevole che questo dobbiamo migliorare».



Dalmonte e Greco terzini all’inizio secondo tempo: «Abbiamo provato a cambiare qualcosa perché perdevamo 1-0. Ci siamo messi a cercare di pareggiare la partita, l’abbiamo riequilibrata con le sostituzioni. Non mi andava di fare due o tre sostituzioni a fine primo tempo, quindiho chiesto a Dalmonte un po’ di copertura, però poi dopo quando l’ho spostato davanti ha fatto un’ottima partita».



Difesa a 4 più equilibrata: «È logico che dopo quattro partite con gli uomini offensivi che abbiamo in campo, l’equilibrio non sia ancora perfetto e vada cercato e lavorando tutta la settimana. Però, ripeto, la squadra oggi ha creato, non occasioni limpide, ma ha creato».



Ferrari? «Ha recuperato e ha giocato tutta la partita. Oggi eravamo un po’ sulle gambe, non brillanti, l’erba era molto alta e il campo lento e abbiamo fatto un po’ di fatica».



Cavion? «La condizione si trova giocando: è arrivato gli ultimi giorni di mercato. Non è sicuramente al 100% ma ha bisogno di fare minutaggio».



Perché tutta questa fatica in trasferta? «Sicuramente si fa un po’ più di fatica in casa degli altri, mi riferisco all’inizio di ogni match. Anche su questo versante va trovato il giusto equilibrio e la giusta mentalità. Ripeto, il cammino è lungo e oggi aver fatto un punto non lo trovo negativo. È logico che tutti quanti noi vorremmo che si potesse vincere 38 partite: è un cammino lungo e poi alla fine si vince sempre per un punto».





«Non mi preoccupano gli arbitri, ma il fatto che il gioco venga fermato per troppo tempo: contro il Padova non si è giocato per 63 minuti nell’arco dei 90’. Stasera andrò a vedere. In C è veramente troppo alto il periodo in cui non si gioca durante la partita. Già l’anno scorso a Catania mi ero reso conto con una partita con il Foggia che non si era giocato per 53 minuti e secondo me è necessario che si intervenga in merito. Le statistiche ci dicono che in serie A la media è di 45 minuti di gioco fermo; in C si arriva addirittura a 65 minuti di gioco fermo: bisogna fare assolutamente qualcosa!»