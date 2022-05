Baldini (LR Vicenza): col Lecce «in 15' abbiamo rimesso in piedi una stagione, ora siamo pronti per l'Alessandria!"

«Al Menti in un quarto d'ora abbiamo rimesso in piedi la stagione»: lo ha detto oggi in conferenza stampa mister Francesco Baldini. Una vittoria quella sul Lecce allo stadio Romeo Menti che sta facendo da collante ad una squadra che in 20 giiorni si compattata in vista dell'obiettivo play out.

Ma ora per arrivarci ai play out c'è l'ultima giornata della stagione: domeni venerdì 6 maggio 2022 i biancorossi sono ospiti dell'Alessandria per chiudere la reagular season. E' uno scontro diretto e le tre squadre che si stanno giocando la presenza nello spareggio che si giocherà in 180 minuti sono proprio il Vicenza, L'Alessandria e il Cosenza.

Comunque vada domani per il Cosenza, i biancorossi devono assolutamente vicnere per sperare di arrivare quart'ultimi.

Mister Baldini poi ha fatto il punto sulla situazione dei giocatori a partire da Nikita Contini, il portiere rimasto traumatizzato dallo scoppio di alcuni petardi lanciati dai tifosi avversari dietro alla sua porta che gli hanno procurato una fastidiosa labirintite.

«Si è parlato molt in questa settimana della vicenda Contini - ha affermato Baldini -: da dire che è rimasto fermo per due giorni e si p allenato prima a parte e poi con gruppo ieri e oggi. Quindi Contini non stava mica tanto bene. La partita con il Lecce comunque l'abbiamo vinta in campo».

Sul resto della squadra il Mister racconta del recupero di Bikel e Greco. Maggiorini ha lavorato a parte per un paio di giorni per un problema ad un tallone e ora è recuperato e a disposizione.

Baldini è dispiaciuto anche per una condizione non al top del polacco Teodorczyk che ha sempre noie ad una spalla. Tutti gli altri sono ok e a disposizione.

«A parte Crecco - sottolinea Baldini - : siamo dispiaciuti per il suo infortunio, ma ha ha fatto qualcosa di davvero importante, giocato ben 18' con una frattura ad una rotula». Insomma ha tenuto il campo lo stesso soffrendo per dare manforte alla squadra e fare il risultato.

«Siamo pronti per questa partita - ha aggiunto ancora il tecnico del LR Vicenza - abbiamo lavorato anche sulle contromosse di un Alessandria che mi aspetto aggressivo, anche se loro potrebbero giocare su un doppio risultato (loro vittoria o pareggio, ndr), ma non credo che il loro tecnico Longo rinunci ad una partita, ripeto, aggressiva».

«Il Vicenza è dalla prima giornata che si trova in zona retrocessione, mentre l'Alessandria - aggiunge Baldini - è da ottobre che non rischia più e si trova a rischiare l'ultima partita: si tratta di un fatto che non abbiamo sottovalutato, e sappiamo lo stadio che ci troveremo (da tutto esaurito con 700 vicentini su 6000 tifosi, ndr)».

«In una partita come quella di domani tutti i giocatori in campo, uno per uno, possono fare la differenza con una singola giocata anche recuperando una palla - ha aggiunto per concludere il tecnico del Vicenza -. E anche i tifosi inevitabilmente fanno la differenza: i nostri ci rendono più forti!»

Infine Baldini ha svelato che il primo rigorista eventualmente sarà Diaw e poi Meggiorni, Ranocchia e Giacomelli.