Baldini (LR Vicenza): "A Como l'atteggiamento giusto: giocare con continuità spensierati e determinati!"!"

Incontro con la stampa ad ora di pranzo dell ddomenica prima dell'incontro allo stdio di Como per mister Francesco Baldini allenatore di LR Vicenza.

Mister Baldini ha incontrato la stampa, in vista della sfida di campionato contro il Como, in programma lunedì alle 18.00, allo stadio Giuseppe Sinigaglia.

«Mi sono concentrato molto non sul chi scenderà in campo, ma sul come si dovrà scendere in campo - ha esordito l'allenatore -. È stata una settimana dove con lo staff abbiamo lavorato forte, sull’approccio della partita e sul non concedere spazi agli avversari».

Quella di Como, ha aggiunto Baldini, «È una partita dove non bisogna fare tanti calcoli, occorre giocare per vincere».



LA PARTITA IN CASA COL PERUGIA E IL LAVORO SETTIMANALE

Rispetto alla partita in casa col Perugia, ha aggiunto Baldini, «il rammarico è essere partiti bene nella scorsa gara, provando ad aggredire, dopo ci siamo allungati e così sono emersi i problemi che ha questa squadra».?«Sono arrivato da poco, ma vi garantisco che gli allenamenti vengono sempre fatti a ritmi intensi - ha proseguito ricordando il lavoro fatto fino ad oggi -. Ecco perché mi sono concentrato molto sul come scendere in campo. Questa squadra ha giocato con tutti i moduli possibili e immaginabili, con tutti gli interpreti della rosa, quindi non è una questione di modulo o di scelte: è una questione di mentalità».



TORNA SAN MEGGIORINI, DIAW CONVALESCENTE DALL'INFLUENZA

«Meggiorini è sicuramente un giocatore importante ed è a disposizione, ha fatto una buona settimana. Invece abbiamo avuto qualche problemino di salute con Teodorczyk e Diaw: il primo ha i noti problemi alla spalla che si trascina da tempo e il secondo ha avuto una semplice influenza».

Baldini ha anche spiegato la provocazione di far scendere in campo la Primavera. In realtà si trattava di una provocazione per motivare gli ottimi giocatori che vi sono in rosa della prima squadra.

E questa volta il LR Vicenza dovrebbe avere maggiori motivazioni del Como per vincere.

«Certo abbiamo maggiori motivazioni - ha affermato il Mister -, ma questo va trasformato in campo in intensità, passione, determinazione agonistica, voglia di vincere: sono tutte componenti su cui abbiamo lavorato questa settimana», sottolinea Baldini.



LA SQUADRA DEVE COMPATTARSI

Sui problemi che attanagliano il LR Vicenza Baldini ha poi dichiarato: «Non penso che il problema sia la qualità dei singoli - ha poi spiegato l'allenatore toscano - , penso sia un problema stia nel metterli insieme».

E ancora: «Non sto giudicando chi mi ha preceduto, che ha sicuramente fatto il massimo, ma questa squadra aveva e ha bisogno di compattarsi, per mille motivi».

CREARE IL GRUPPO NON E' MAI TROPPO TARDI

«Non basta mettere insieme 22 giocatori per avere una squadra e un gruppo - ha spiegato ancora il coach -. Questa settimana abbiamo provato a fare questo e ora mi aspetto che venga messo in pratica in campo».

Ha ripetuto poi Baldini: «Non è una questione di moduli, né di interpreti: è una questione di squadra, di collettivo, di voglia di vincere insieme e fare qualcosa di importante, finché l'aritmetica ce lo consentirà».



SONO 250 I TIFOSI IN PARTENZA PER COMO

«L’attaccamento che hanno i nostri tifosi è qualcosa di bello e valido - commenta Baldini la notizia del gruppo di ultras in trasferta -. Vengo da una piazza (Catania, ndr) dove era altrettanto fantastico il calore che c’era tra i tifosi e la squadra, e questa situazione positiva ora qui non c’è». Spiega Baldini: «Deve essere la squadra a trascinare la gente allo stadio, non solo per i risultati ma con quello che mette in campo. Noi dobbiamo uscire dalla partita di domani avendo dato tutto quello che abbiamo».



SUL GIOVANE FREDDI GRECO: E' PRONTO!

«Come me - spiega -, è stato catapultato da una situazione all’altra. E’ giovane, ha avuto qualche giorno di timidezza, ora è pronto. Ho rivisto il Freddi che conosco, valuterò domani se farlo partire dall’inizio oppure no».



VALUTAZIONI DI BALDINI SULLA FORMAZIONE E SUL GIOCO

A Baldini contro Perugia il Vicenza anon è piaciuto affatto nella fase di possesso, almeno per 60 minuti.

«Ho montato un video per la squadra delle azioni fatte dopo aver subito il 2-1: mi riferisco a Lukaku che ha iniziato a spingere mentre prima non l’aveva mai fatto, a Bikel che ha iniziato a giocare a pallone mentre prima non l’aveva fatto. A causa della spensieratezza o meglio della disperazione per il risultato, per assurdo abbiamo iniziato a giocare. Quindi abbiamo buttato via, dal punto di vista del palleggio, 60 minuti». «Sicuramente può dipendere dalle scelte fatte - aggiunge Baldini ammettendo eventualmente le sue responsabilità -, ma la differenza la fa sempre la testa».



GIOCARE SPENSIERATI E DETERMINATI CON CONTINUITA', FINO ALLA FINE

«Noi domani dobbiamo avere quella spensieratezza o quella situazione mentale mista a disperazione avuta quando abbiamo preso il 2-1 contro il Perugia. Ogni biancorosso in campo dovrà tenere questo atteggiamento finché resterà nel rettangolo di gioco. Poi eventualmente ci saranno le sostituzioni».