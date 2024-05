Lupo vs gatto: che bella storia!

La conferenza stampa di un mister Vecchi in partenza per l’Irpinia, non fornisce magari novità clamorose ma chiarisce almeno due particolari significativi. L’infortunio di Tronchin, apparso inizialmente preoccupante dopo quello che ha messo fuori causa Cavion, si rivela meno grave del temuto, inducendo il tecnico ad ipotizzare il rientro del centrocampista per l’eventuale doppio impegno di finale. La seconda informazione riguarda due giocatori convalescenti, Rossi e Proia, entrambi approdati quasi al 100% della forma. Nel momento in cui scriviamo stanno invece tenendo banco i problemi relativi all’approvvigionamento dei biglietti per lo Stadio Partenio.

A quanto si sa, il sito nel quale è possibile effettuare l’opzione risulta imballato e ogni tentativo di refresh si sta dimostrando complicato. La speranza, ovviamente, è che in poco tempo questo inconveniente venga superato, consentendo ai (non pochi) sostenitori biancorossi di affrontare una trasferta di certo non agevole (740 chilometri, per oltre 7 ore di percorrenza stradale). Scoppia anche la polemica per l’assegnazione agli ospiti di soli 500 biglietti in un impianto che nella precedente gara contro il Catania ha raccolto quasi 18.000 spettatori. Al di là del fatto se i 500 tagliandi per i vicentini saranno tutti esauriti oppure no, si tratta alla vigilia di una scelta precisa dei Lupi, tesa a garantire alla partita di domani il massimo sostegno casalingo possibile. Niente di illecito, intendiamoci.

Ma si chiedono allora i supporters berici: “Dopo aver garantito 1500 biglietti ai tarantini, i quali avevano in precedenza contingentato lo spazio al pubblico biancorosso allo Iacovone addossando la scelta all’inagibilità di alcuni spazi, cosa faremo stavolta che la decisione degli irpini è dettata solo da opportunità? Garantiremo loro ugualmente migliaia di posti a Vicenza o per equità lasceremo loro uno spicchio di uguale consistenza numerica, cioè 500 posti?” Ve la ricordate la storia della moglie che voleva far dispetto al marito? Ironia a parte, è possibile, in attesa del responso diretto dal campo, avventurarsi in qualche previsione di carattere storico e statistico. L’ultima volta che il Lane ha vinto a casa dei verdi è stato nel 2016/17 (1-4 con marcature venete di Gatto, Galano, Raicevic e Giacomelli).

Ingrato anche il bilancio complessivo per i padroni di casa: su 9 incontri, nessuna vittoria, 4 pareggi 5 vittorie del Lane. Un campo che sembrerebbe portare bene ai nostri colori, ma tocchiamoci pure tutto quanto di prammatica. Un altro aspetto riguarda gli effetti psicologici del magico filotto di 20 partite utili di Vecchi. L’Avellino, così come mezza Italia, ha capito di non potersi permettere di archiviare la semifinale di andata a secco di vittoria. Taranto e Padova hanno dimostrato che nel match casalingo di sabato si configurerebbe poi un copione che il Vicenza ha dimostrato di saper gestire alla grande. Negli ultimi match contano solo i risultati sul campo, senza vantaggi preacquisiti.

Ai biancorossi andrebbe benissimo, ovviamente, far punti ma personalmente non disprezzerei nemmeno una sconfitta di misura, tipo uno 0-1 o un 2-1, in attesa della bolgia finale del Romeo Menti. Domani dunque sarà dura, durissima. In un ambiente al calor bianco e contro una formazione che ha saputo passare il turno rimontando due gol ai temutissimi rossoblu di Zeoli. Quasi una mission impossible per Golemic & C., ma come si dice in questi casi: rispetto per tutti, paura di nessuno. Il Lane deve mettere tutto che ha (ed è tanta roba) per superare il difficile ostacolo ma (come si nota scorrendo i social in questi giorni) c’è una notevole apprensione anche da parte degli avversari, che continuano a definire il Vicenza come la compagine più ostica che potesse loro toccare. Pretattica? Scaramanzia? Certo che da domani sera, ore 21, le chiacchiere stanno a zero. Lupo contro Gatto nell’arena. Che bella storia!