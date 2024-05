Il Giudice Sportivo di Lega Pro ha inflitto al Vicenza una multa di 400 euro per avere i tifosi lanciato un fumogeno sul terreno di gioco senza conseguenze. Per quanto riguarda i calciatori, sono entrati in diffida Golemic, Ronaldo e Rossi.

Quattro i giocatori fermarti per un turno: Bolsius e Nardi (BENEVENTO), Zecca (TORRES) e Cancellotti (AVELLINO), che salterà proprio la gara d'andata con i biancorossi.