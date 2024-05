Avellino-LR Vicenza: i convocati di mister Vecchi

Neanche il tempo di rifiatare che il Vicenza è pronto a tornare in campo per la sfida d'andata della semifinale playoff sul campo dell'Avellino. Mister Vecchi convoca 23 calciatori e deve rinunciare a Tronchin. Calcio d'inizio in programma domani, martedì 28 maggio, alle ore 21.

L'elenco completo dei convocati

Portieri: Confente, Gallo, Massolo

Difensori: Costa, Cuomo, De Col, Fantoni, Golemic, Laezza, Lattanzio, Sandon

Centrocampisti: Greco, Mogentale, Proia, Ronaldo, Rossi, Talarico

Attaccanti: Busato, Conzato, Della Morte, Delle Monache, Ferrari, Pellegrini.