La sfida tra Avellino e Vicenza, in programma questa sera, martedì 28 maggio alle 21 al Partenio-Lombardi, sarà visibile in streaming su Rai Play e su Sky. Inoltre il match si potrebbe seguire in streaming su NOW TV. Gara molto sentita e che può valere una stagione. Ricordiamo che i padroni di casa avranno in diffida Cionek, Armellino e Liotti, mentre i veneti Golemic, Ronaldo, Confente, Laezza e Rossi.