Avellino-LR Vicenza: 0-0 al termine del primo tempo, ma padroni di casa quattro volte vicini al vantaggio

Primo tempo senza reti tra Avellino e Vicenza, ma con i padroni di casa che sfiorano il gol quattro volte. In cronaca. Dopo tre minuti Sgarbi crossa dalla destra, Gori per poco non ci arriva a due passi da Confente. Al 15' ammonito Palmiero e un minuto dopo grande occasione per l'Avellino: D'Ausilio da sinistra mette un traversone per Patierno, che di testa manda a lato di pochissimo. Al 19' Della Morte prova la botta da fuori area, palla che esce non di molto. Al 31' ci prova Delle Monache, sfera alta sopra la traversa. Poco dopo ancora una grande opportunità per i padroni di casa: Liotti trova Patierno al centro dell'area, in numero 9 prova di potenza, ma non trova la porta. Al 38' traversa clamorosa dell'Avellino con Cionek e sulla ribattuta Patierno manda a lato di testa in un modo incredibile. I padroni di casa meritano il vantaggio. Al 43' ammonito Greco. Al 46' ci prova Gori dalla distanza, palla fuori non di molto. Finisce il primo tempo 0-0, con l'Avellino che crea tanto, ma non trova il gol. Vicenza sotto tono nella prima frazione di gara.