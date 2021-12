Eccellenza: Schio rimontato a Montorio perde 2-1

E' sfortunato lo Schio nella 11esima giornata di campionato: va in vantaggio poi viene raggiunto e superato dal Montorio. Al 42' del secondo tempo Amici viene steso in area, un plateale fallo da rigore, che l'arbitro non fischia: clamoroso! E lo Schio non ha l'occasione per pareggiare i conti.

Nel primo tempo la rete dei vicentini arriva al 12' con Andreetto che viene servito da Primucci.

Al 45' i padroni di casa pareggiano con Caputi.



La ripresa inizia sul 1-1. Occasioni da gol per Primucci e Andreetto in una prima fase, poi però i padroni di casa puniscono gli ospiti al 35' su azione con Vesentin su assist di Caputi.Schio reagisce e assedia la porta avversaria alla ricerca del pareggio: al 42 un difensore atterra lo scledense Amici, ma l'arbitro non fischia e non assegna un rigore sacrosanto.