Eccellenza: Montecchio pareggia in casa con Vigasio 2-2

Il Vigasio delle "stelle" è stato contenuto per tutta la partita giocata bene dai ragazzi di mister Coppola che avevano raddoppiato e stavano chiudendo la ripresa in vantaggio. E' bastata una disattenzione in zona Cesarini per far emergere l'esperienza di Granoche e compagni che non hanno perdonato. E' finita 2-2.

Nel primo tempo apre le danze proprio il Montecchio Maggiore con la rete al 7' di Pegoraro che raccoglie da fuori area una percussione di Casarotto e Montagnani che scaricano al compagno: questultimo bravo a calciare, beffare il portiere Segantini e a gonfiare la rete dai 15 metri. E' 1-0. E prima dell'intervallo è Tomasini del Vigasio ad approfittare di un'incertezza difensiva e a calciare a rete: 1-1.



Nella ripresa Casarotto al 12' ha l'occasione pper il raddoppio, ma il pallone viene fermato sulla linea di porta dal veronese Pastorelli. E dopo un paio di occasioni nette per il Vigasio è Montagnani dei padroni di casa a siglare il vantaggio su corner di Dal Dosso: è il 2-1. Poi occasioni per Casarotto e Pegoraro per l'allungo, ma a poco meno di due minuti dalla fine segna Melaca portando il risultato in parità: 2-2.La seconda Montecchio a 26 punti) e la terza forza del girone (Vigasio a 23) pareggiano rendendo felice così il Villafranca (Verona) primo a 33 punti dopo la vittoria sul Mestrino.