Arzignano Valchiampo in trasferta a Verona: Mister Bianchini con la Virtus si aspetta una reazione alla sconfitta di Lecco

Domenica 30 ottobre 2022 alle ore 14 e 30 allo Stadio “Gavagnin-Nocini” di Verona si gioca l'undicesima giornata di camponato di serie C (girone A) tra Virtus Verona e Arzignano Valchiampo. L'arbitro è Erminio Cerbasi di Arezzo, coadiuvato da Matteo Nigri di Trieste e Luca Chiavaroli di Pescara. Quarto uomo Giacomo Rossini di Torino.

MISTER BIANCHINI: "A VERONA MOLTA ATTENZIONE PER RIPARTIRE FORTE PER DARCI UN SEGNALE"

«Gara bella da giocare - afferma Giuseppe Bianchini, allenatore dell'Arzignano Valchiampo -. Andiamo ad affrontare una squadra vicina a noi che non è partita benissimo però ha valori importanti ed in casa loro è sempre difficile da affrontare. Dobbiamo interpretare la partita nella maniera giusta».

«La sconfitta con il Lecco è archiviata - sottolinea il Mister -, ma deve essere parte del percorso, deve essere fortificante. Dalla sconfitta si migliora se si lavora bene. E i ragazzi stanno lavorando per questo. È come si reagisce che diventa importante. Dobbiamo focalizzarci sulla partita di Verona che sarà complessa e complicata. Loro in casa si fanno valere. Dobbiamo stare attenti ai minimi particolari. Vogliamo ripartire forte e darci un segnale. Vogliamo continuare il percorso intrapreso, consapevoli che si può inciampare ma dobbiamo essere focalizzati sul percorso».

SZYMON FYDA: "SIAMO UN GRUPPO FANTASTICO, POSSIAMO FARE MOLTO BENE!"

«È stato sicuramente un mese intenso. Abbiamo giocato tante partite - afferma in prapartita l'attaccante Szymon Fyda -. Come bilancio è stato un ottobre positivo e ora ci apprestiamo al nuovo mese che sarà altrettanto intenso».

«Come ogni partita, domenica sarà una gara difficile - continua Fyda -. Andiamo a giocare in un campo complicato contro una realtà consolidata in questo girone. Dovremo mettere tutto quello che possiamo affrontando la partita con il giusto spirito».

«È stato un inizio di Campionato più che positivo - conclude Fyda -. Abbiamo mantenuto la mentalità dello scorso anno cercando di aggredire sempre la partita. Dobbiamo continuare a spingere anche in allenamento ed aiutarci tutti come stiamo facendo. Siamo un fantastico gruppo anche quest’anno».