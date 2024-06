LR Vicenza: domani si conoscerà il girone

Venerdì 28 giugno verrà resa nota la composizione dei gironi della Serie C. Il Vicenza dunque scoprirà il nome delle avversarie anche se non dovrebbero esserci grandi novità. I biancorossi saranno inseriti con ogni probabilità nel girone A. In questo raggruppamento dovrebbe essere escluso il Legnago che, invece, era presente nella scorsa stagione. Da stabilire in che gironi saranno inserite le tre squadre Under 23 (Juventus, Atalanta e Milan).

Le compagini giovanili andranno in tre diversi raggruppamenti e ci sarà alternanza rispetto allo scorso campionato. Questo significa che l’Atalanta non potrà finire nel girone A e la Juve Next Gen nel B. Fra poche ora verrà svelato il tutto.