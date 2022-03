Verso Monza-Vicenza: squalificati Diaw e Meggiorini, ma anche Donati e Carlos Augusto (Monza)

Per l'incontro tra Monza e LR Vicenza, valido per la 29esima giornata del campionato di serie B, è stato designato l'arbitro Daniele Minelli di Varese.

La giustizia sportiva ha messo fuori gioco per l'importante sfida tra i lombardi e i vicentini Giulio Donati e Carlos Augusto tra i giocatori del Monza, e Davide Diaw e Riccardo Meggiorini tra i biancorossi. Tutti e quattro squalificati per un turno.

Il giudice sportivo tra l'altro ha squalificato sempre per un turno anche il fisioterapista del Vicenza Davide Zuin che è stato espulso dalla panchina per proteste verso l'arbitro nell'incontro in casa tra il Vicenza e la Ternana.

Intanto il portiere biancorosso Nikita Contini è stato eletto dall'Associazione Italiana Calciatori MVP del mese di febbraio 2022: il migliore in campo nella serie B, un giocatore che ha fatto la differenza in modo netto.