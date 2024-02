Atalanta U23-LR Vicenza: le probabili formazioni

Il Vicenza cercherà di dare continuità sul campo dell'Atalanta U23 dopo la vittoria in trasferta sul terreno di gioco delle Pergolettese. Sfida complicata contro una formazione difficile da affrontare e che non è più una sopresa del campionato. Mister Vecchi ritrova Della Morte, fermo nel turno scorso, ma perde De Col per un piccolo problema fisico. Nell'Atalanta U23 presente Jimenez, ex di turno, ceduto dalla squadra veneta nel mercato invernale. Gara in programma alle ore 18.30.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Atalanta U23 (3-4-1-2): Vismara; Varnier, Solcia, Berto; Ghislandi, Palestra, Gyabuaa, Muhameti; Cortinovis; Jimenez; Diao. All. Modesto

LR Vicenza (3-4-1-2): Confente; Laezza, Golemic, Cuomo; Talarico, Cavion, Rossi, Costa; Della Morte; Ferrari, Pellegrini. All. Vecchi.