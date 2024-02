Atalanta U23-LR Vicenza: 1-2 e seconda vittoria consecutiva in trasferta per i biancorossi

Il Vicenza espugna anche il campo dell'Atalanta U23 (1-2) ed ottiene la seconda vittoria consecutiva in trasferta. La squadra di Vecchi conquista tre punti davvero importanti su un campo complicato e riapre la corsa al terzo posto a -6 dalla Triestina. Si ferma, invece, a 6 il numero di risultati utili consecutivi della formazione di Modesto. Il gruppo biancorosso rischia qualcosa nel finale, ma gioca un'ottima gara. Ferrari torna al gol, il settimo stagionale.

In cronaca. Nel primo tempo al 24' palo dell'Atalanta con Capone raccoglie una palla all’interno dell’area di rigore, calcia verso la porta e prende in pieno il legno. Al 26' vantaggio del Vicenza: Talarico ruba palla e serve in area di rigore Rolfini che mette dentro con freddezza. Dopo tredici minuti della ripresa raddoppio della squadra di Vecchi: Cuomo serve Ferrari che con il destro in mischia manda alle spalle di Vismara e torna al gol. Al 47' accorcia le distanze l'Atalanta U23: Falleni, trovato da De Nipoti, batte il portiere del Vicenza e riapre il match, ma troppo tardi. Finisce con la vittoria della compagine biancorossa.