Aspettando Lecce-LR Vicenza: intanto i salentini passano agli ottavi di Coppa Italia battendo lo Spezia

Momento magico per il Lecce di mister Baroni che giovedì 16 dicembre 2021 ha soffiato il passaggio agli ottavi di Coppa Italia ad una squadra di serie A: la vittima è lo Spezia di Motta battuto allo stadio Picco con due reti segnate dall'attaccante Marcin Listkowski e dal difensore esterno destro Arturo Calabresi. Uno 0-2 che sicuramente fa male alla sqaudra ligure e galvanizza i prossimi avversari del LR Vicenza.

C'è da dire però che la squadra di Baroni avrà una seconda partita settimanale sulle gambe giocata giovedì sera a 4 giorni dal posticipo di campionato coi biancorossi di mister Brocchi. Non c'è da stare allegri per la squadra della famiglia Rosso perché i giallorossi hanno una panchina ben fornita e di qualità.

Il Lane dovrà mettercela tutta allo stadio salentino e non pensare ai fantasmi che fino a qui hanno turbato gli animi e compromesso prestazioni e risultati.



Per tutti coloro che saranno convocati da Cristian Brocchi ci vuole la mente libera e la volontà di fare bene, dare il meglio e il massimo di sé, "respirando" all'unisono con la squadra.