Arzignano-Vicenza: primo tempo a reti inviolate, partita avvincente

Ronaldo all'ultimo non gioca per una contrattura in riscaldamento, al suo posto Zonta, ma la sua assenza si fa sentire. Fuori al 21' anche Valietti per infortunio. Bel gioco, veloce, pochi spazi, difficile produrre azioni pericolose