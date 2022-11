Arzignano Valchiampo-LR Vicenza: esauriti i 1600 biglietti allo stadio Dal Molin, 500 acquistati dai tifosi biancorossi

Serie C

Serie C Girone A

Sono già esauriti i biglietti per l’accesso allo stadio "Tommaso Dal Molin" di Arzignano (Vicenza) dove lunedì 26 novembre 2022 alle ore 20 e 30 si gioca il derby vicentino tra FC Arzignano Valchiampo e LR Vicenza; incontro valido per la 15esima giornata di campionato della serie C girone A.

Lo stadio della città del Grifo è stato adeguato alle normative e migliorato durante la stagione estiva. Consente comunque l’accesso a 1650 tifosi. I posti nella tribuna degli ospiti sono pari a 503.



Lunedì sera prima del fischio d'inizio saranno presentate alcune coreografie di benvenuto.