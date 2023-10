Arzignano Valchiampo-LR Vicenza: aperta la prevendita per il settore ospiti

Il Vicenza ha ricordato che la società FC Arzignano Valchiampo ha comunicato che, dalla giornata del 27 ottobre, è attiva dalle ore 15:00 la prevendita per il settore ospiti per la gara Arzignano Valchiampo-LR Vicenza, in programma venerdì 3 novembre alle ore 20.45, allo stadio “Tommaso Dal Molin”.



La prevendita è attiva nei punti vendita Ticketone e online sul sito https://sport.ticketone.it/

I tifosi biancorossi potranno acquistare i biglietti per il settore ospiti (503 tagliandi a disposizione), sino alle ore 19:00 di giovedì 2 novembre.

Di seguito i prezzi applicati:

Tribuna Centrale B intero € 30,00

Tribuna Centrale B ridotto U14, donne, Over 60 € 25,00

Tribuna Laterale A e C intero € 30,00

Tribuna Laterale A e C ridotto U14, donne, Over 60 € 25,00

Settore ospiti: prezzo unico € 15,00

Categorie ridotto: Over 60 (nati fini al 31.12.1962), Donne, U14 (fino ai 14 anni non compiuti), U10 (nati dal 01.01.2012)