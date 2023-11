Arzignano Valchiampo: la conferenza stampa prima della gara con il Vicenza

Mancano ormai poche ore alla gara che aprirà la 12a giornata del girone A della Serie C tra Arzignano Valchiampo e LR Vicenza. Tra i padroni di casa, in conferenza stampa, hanno parlato il tecnico Bianchini e l'estremo difensore Pigozzo.

LE PAROLE DEL MISTER DELL'ARZIGNANO

"Andiamo ad affrontare il Vicenza, per noi della zona è la squadra di riferimento. E' una partita bella da giocare e da vivere nella maniera giusta, con il giusto entusiasmo e con la voglia di andare ad interpretarla al meglio. Sarà una bella serata per l'ambiente e speriamo lo sia anche per noi alla fine. La gara non è semplice da preparare: il Vicenza è una squadra completa, ha armi e potenziale per metterci in difficoltà. La classifica? Non ho mai fatto calcoli e mai li farò. Noi giochiamo partita per partita cercando di trarre il massimo da ogni incontro. Noi abbiamo voglia di fare una partita fatta bene, abbiamo bisogno di punti. Veniamo da una sconfitta che abbiamo accettato analizzando gli errori. Non vogliamo ripeterli e vogliamo fare una partita tosta. E' una partita da giocare con entusiasmo, determinazione, cuore limitando al minimo l'errore. Cosa dirò ai ragazzi prima di entrare in campo domani? Non lo so. Domani vediamo. L'importante è che si comportino bene e che lavorino da squadra. Ma lo sono".

LE DICHIARAZIONI DEL PORTIERE PIGOZZO

"Una gara molto sentita. Per noi è il derby. Giochiamo contro una grande squadra quindi non servono presentazioni. Gli stimoli ci sono e dobbiamo cercare di farci trovare pronti. Abbiamo dimostrato che con qualsiasi squadra possiamo giocarcela e dobbiamo essere determinati. Sarà una partita molto combattuta e bella da giocare, daremo il 110 per cento. La squadra è consapevole del percorso che stiamo facendo. Come fatto in tutte le partite, anche domani bisognerà cercare di dare qualcosa in più dell'avversario dal punto di vista della corsa, dell'atteggiamento, della determinazione. La dobbiamo affrontare molto serenamente. Sappiamo che il Vicenza è una squadra fortissima, ma allo stesso tempo sappiamo che anche noi possiamo fare benissimo. Quest'anno bisogna cercare di trovare quella costante di risultati più che di prestazioni. Ci manca sempre quel pizzico di furbizia o attenzione fino all'ultimo. Il gruppo è pronto e ci stiamo allenando bene. Sarà bello e tutto quello che succederà bisognerà affrontarlo nella maniera giusta. Siamo una squadra e un gruppo in cui è bello stare. Tutti insieme potremo fare un bel risultato".