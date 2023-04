Arzignano Valchiampo l’ultima in casa col Renate per “sognare” ed essere dentro ai play off

Sabato 22 aprile alle ore 17 e 30 allo stadio “Tommaso Dal Molin” di Arzignano per l’ultimo match di campionato di serie C girone A i giallocelesti incontrano il Renate: si tratta di una partita che vale per entrambe le contendenti una certezza nella griglia dei play off.

L’arbitro è Alfredo Iannello di Messina, coadiuvato da Federico Linari di Firenze e Davide Rignanese di Rimini; quarto uomo Michele Piccolo di Pordenone.

L’ultina conferenza stampa della regalar seno all’insegna della consapevolezza che il FC Arzignano Valchiampo, che aveva iniziato il campionato con l’obiettivo salvezza, ora punta ai play off.



MISTER BIANCHINI: “GARA DIFFICILE MA CI TENIAMO A FARE BENE”

«È l’ultima partita della regular season e l’ultima in casa. Ci teniamo in particolar modo a fare bene e chiudere la stagione regolare nel migliore dei modi davanti al nostro pubblico - così esordisce nel pre gara mister Giuseppe Bianchini -. È una partita complicata. Il Renate è una squadra forte, ben costruita, con ottime individualità; cercheremo di fare la partita nostra, propositivi. Ci arriviamo bene. I ragazzi sono carichi, concentrati, volonterosi di fare una cosa importante».



RICCARDO CASINI: “UNA SQUADRA SEMPRE VERSO NUOVI OBIETTIVI: ORA I PLAY OFF”

«È stata una stagione molto positiva. Il nostro obiettivo principale è stato raggiunto ma la cosa bella di questa squadra è che se ne pone sempre di nuovi e ha la fame per continuare a proseguire il percorso che sta facendo e che è appunto più che positivo». Così esordisce capitan Riccardo Casini nel pre partita.

«Troveremo una squadra che ha qualità - prosegue il numero 4 -. Non sarà una partita facile perché anche loro si giocano un posto nella griglia Play Off. È bello sapere che possiamo giocarci questa possibilità in casa nostra davanti ai nostri tifosi».



«Sono estremamente contento e orgoglioso di poter far parte di questo gruppo e di questa società che ha la voglia di continuare a crescere di giorno in giorno». E conclude Casini: «La parola che ci porta in campo per l’ultima Giornata? Scelgo un verbo. Sognare».