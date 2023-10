Arzignano Valchiampo: Ivo Molnar ha toccato quota 100 presenze

In casa Arzignano Valchiampo il difensore Ivo Molnar ha raggiunto e superato le 100 presenze con la maglia del club. Un traguardo davvero importante, iniziato nella stagione 2020/21. Il difensore centrale classe 1994 ed originario di Rijeka (Croazia), ha vissuto tante emozioni con la squadra veneta e ha scritto molte pagine della storia recente del club. Ha raggiunto con questa maglia un Play Off di Serie D, vinto nella stagione 2020/21, un campionato di Serie D dominato e la conseguente conquista della promozione in Serie C nel campionato 2021/22 ed una qualificazione ai Play Off di Serie C nel 2022/23. Molnar è vicecapitano, con quattro reti all'attivo. Prima di indossare la maglia della squadra veneta ha giocato nella Pro Patria, per tre stagioni, divese tra Serie D e C. In precedenza anche Dro, Monza, Castiglione, Pistoiese, Olginatese e Voghera. Molnar ha giocato in carriera più di 300 gare tra C e D.

Nel pre-match della gara Arzignano Valchiampo-Virtus Verona, settimana giornata di Serie C Now, il difensore è stato premiato dal Vice Presidente Renzo Lorenzi (Foto).