Arzignano Valchiampo: il 15 luglio riparte la nuova stagione

L'Arzignano Valchiampo si ritroverà il prossimo 15 luglio per dare vita alla nuova annata 2024/2025. La Prima Squadra si riunirà alla corte di mister Alessandro Bruno e dello staff tecnico e, dopo le visite mediche, cominceranno gli allenamenti di questa pre-season. Nella stagione da poco conclusa, il gruppo vicentino, si è salvato nell'ultima gara ed è rimasto così in Serie C. Per questo il campionato 2024-25 ci sarà un nuovo mister, mentre è già stata annunciata la riconferma fino al 2026 di Andrea Boffelli.