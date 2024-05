Arzignano Valchiampo: Bentivoglio non sarà più l'allenatore

L'FC Arzignano Valchiampo ha comunicato che, al termine della stagione 2023/2024, il tecnico Simone Bentivoglio non sarà più alla guida della Prima squadra. Dopo aver raggiunto la salvezza, la società ha deciso di cambiare.

Il saluto del club: "Il Presidente Lino Chilese, il Consiglio di Amministrazione e la Dirigenza tutta ringraziano l’allenatore per aver condotto, insieme al suo staff, il gruppo gialloceleste alla conquista della permanenza in categoria, assumendo con professionalità, responsabilità e senso di appartenenza un importante incarico. Congiuntamente, i ringraziamenti vanno al collaboratore Sinisa Andelkovic per aver svolto il suo ruolo con dedizione e capacità, lavorando in sinergia con mister Bentivoglio, lo staff e l’intero gruppo squadra. A loro i migliori Auguri del club per il futuro, personale e professionale".