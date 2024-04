Arzignano Valchiampo-Atalanta U23: la conferenza stampa di Bentivoglio e Bordo

Il tecnico Simone Bentivoglio e il centrocampista Lorenzo Bordo sono intervenuti in conferenza stampa prima della gara decisiva per la salvezza dell'Arzignano Valchiampo contro l'Atalanta U23.

Queste le parole del mister: "Partita importantissima, fondamentale. Sappiamo cosa significa per noi. Dovrà esserci un grande Arzignano per arrivare all'obiettivo. Mentalmente ci giochiamo tantissimo e un episodio può cambiare il risultato finale. Dopo Vercelli ero molto arrabbiato per l'epilogo della gara e per i gol presi: c'è stato più un problema di atteggiamento e questa cosa assolutamente non ce la possiamo permettere. L'Atalanta è una società che da sempre lavora alla grande con i giovani, un ambiente dove c'è tanta appartenenza. Parlando nello specifico dell'Under 23 hanno dei prospetti che vedremo molto presto sui palcoscenici di Serie A. C'è solo da far loro i complimenti. Da parte nostra, abbiamo un obiettivo troppo importante da raggiungere. Oltre al risultato, ci giochiamo una salvezza a livello sportivo, della città, di tutte le persone che lavorano per l'Arzignano e di tutto l'ambiente. La responsabilità che abbiamo noi che siamo i primi protagonisti deve essere molto grande e dobbiamo renderci conto della partita che andremo a fare".

Il commento del vice capitano: "Manca l'ultimo tassello di questa stagione. Sicuramente dobbiamo tirare fuori tutte le energie e tutte le motivazioni per raggiungere il nostro obiettivo. Sarà una partita difficile ma da parte nostra non dovrà mancare la motivazione che ci porterà a fare questo punto, magari anche tre. Affrontiamo una delle squadre più forti dell'intero girone, formata da ragazzi giovani che presto vedremo in categorie superiori, perché hanno ritmo e qualità importanti per la categoria. Noi dobbiamo fare la nostra partita così come l'abbiamo fatta all'andata. Anzi, viste le motivazioni e la posta in palio per noi così alta dovremo tirare fuori quel qualcosa in più. Ci giochiamo tutto: non devono esserci altre vie che quella di mettere in campo tutto e fare risultato. Spero che alla fine sia una giornata di festa per tutti. L'insegnamento più grande di questa stagione credo sia quello che non si possa dare nulla per scontato in questo sport. Arrivi all'ultima giornata a giocarti veramente tutto per un punto: mantenere la categoria, mantenere posti di lavoro per le persone che stanno intorno a noi. Questo ci insegna che durante l'anno ogni cosa fa la differenza. La parola che portiamo in campo è orgoglio. Orgoglio di giocare questa partita nel migliore dei modi per portare l'Arzignano a raggiungere un obiettivo che ci eravamo prefissati e che quest'anno è stato duro. E l'orgoglio di mantenere questa categoria: io per primo ci ho messo tanti anni per arrivare nei Professionisti e sicuramente metterò tutto in campo".