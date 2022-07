Arzignano-Valchiampo, l'attacco si arricchisce con Andrea Tremolada

L’Arzignano Valchiampo ufficializza l’attaccante Andrea Tremolada, ultimo acquisto della rosa Gialloceleste 22-23. Il giocatore, originario di Milano, firma un contratto annuale con opzione. Classe 1999, Tremolada cresce nelle giovanili dell’Alcione. Nel 2016 fa il salto in Serie D militando nella massima Serie Dilettantistica fino alla stagione 2020-2021. Veste le maglie di Olginatese, Mantova e NibionnOggiono con cui conquista la finale Play-Off contro il Fanfulla siglando la rete della vittoria al 91’ minuto. Successivamente, nella stagione 21-22, passa in Serie C alla Giana Erminio collezionando 36 presenze nel Girone A e 2 reti nei Professionisti. In totale sono 157 le sue presenze in carriera, 27 le reti, 19 gli assist e 10.364 i minuti di gioco. Duttile attaccante, in campo porta tecnica, velocità e creatività al servizio della squadra. Semplicità e determinazione, invece, arricchiscono lo spogliatoio anche a livello umano.

«Sono un ragazzo semplice con principi sani, voglioso di mettermi sempre in gioco e sempre a disposizione del Mister, dei miei compagni e della società. In Serie D, dove ho giocato tanti anni, mi sono fatto le ossa per poi riuscire a fare il salto in Serie C lo scorso anno. E piano piano sono riuscito a fare una buona stagione. Porto con me un bagaglio di esperienza che posso mettere a disposizione di tutti».

In Gialloceleste sarà sua la maglia numero 27.