Arzignano-Pro Vercelli: per i giallocelesti un match in casa per il riscatto dopo la sconfitta del derby

Giovedì 1 dicembre con fischio d'inizio alle ore 18 allo stadio “Tommaso Dal Molin” di Arzignano si disputa l'incontro valido per la 16esima giornata di campionato di serie C girone A tra i giallocelesti di mister Bianchini e la Pro Vercelli. L'arbitro è Lorenzo Maccarini di Arezzo coadiuvato da Andrea Cecchi di Roma 1 e da Gianluca Scardovi di Imola. Terzo uomo Mattia Drigo di Portogruaro.

MISTER BIANCHINI: "VOLTARE PAGINA DOPO LA SCONFITTA COL VICENZA"

«Ci aspetta una partita con poco recupero da quella con il Vicenza - ha affermato nell'incontro pre gara con la stampa il tecnico Giuseppe bianchini -. Dobbiamo subito voltare pagina, ricaricare le batterie. In questi giorni i ragazzi devono riposarsi, rigenerarsi e andare a fare una prestazione importante contro una squadra organizzata che ha valori. Sarà determinante l’approccio alla gara. Sono sereno. I ragazzi hanno finito la gara di lunedì stanchi e arrabbiati, ma allo stesso tempo devono essere consapevoli che la strada è quella giusta. Sono ben focalizzati su quello che devono fare e sono sicuro che giovedì faranno una partita importante».

IVO MOLNAR: "LA CALSSIFICA E' CORTA, PORTIAMO A CASA PUNTI"

«Bisogna recuperare forze il prima possibile, analizzare bene l’avversario e portare nella partita di giovedì la rabbia per i punti persi nel posticipo ma allo stesso tempo la buona prestazione messa in campo». Lo afferma il difensore Ivo Molnar alla vigilia del match. «Contro la Pro Vercelli sarà una gara difficile come lo sono tutte. L’importante è prepararla bene, recuperare le energie e cercare di fare punti». E concliude il roccioso Molnar: «La classifica è corta. Bisogna perciò restare concentrati e portare a casa i punti di cui tanto abbiamo bisogno».