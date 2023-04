Arzignano-Novara: mister Bianchini, “Abbiamo voglia di raccogliere punti nonostante l’avversario forte”

Sabato 8 aprile 2023 alle ore 14 e 30 l’Arzignano Valchiampo incontra in casa il Novara per la 36esima giornata di campionato. L’arbitro in campo è Erminio Cerbasi di Arezzo, che sarà coadiuvato da Emanuele Fumarulo di Barletta e Luca Bernasso di Milano. Quarto uomo Stefano Re Depaolini di Legnano.



MISTER BIANCHINI: “Partita difficile ma voglia di raccogliere punti”

«Ci attende una bella sfida contro una squadra costruita per fare un campionato di vertice - afferma l’allenatore dell’Arignano mister Giuseppe Bianchini -. Il Novara è una squadra forte con giocatori di categoria superiore. Ci stiamo giocando una posizione bella da ottenere. Dobbiamo arrivarci con entusiasmo. Siamo pronti e carichi. Anche noi siamo diversi rispetto all’andata. Siamo cresciuti e siamo consapevoli. Dobbiamo non dimenticare gli errori fatti e andare a fare una prestazione tosta. Abbiamo voglia di raccogliere ancora punti. Dobbiamo rimanere concentrati pensando partita dopo partita. Il gruppo è sano e responsabile di quello che si sta costruendo».



ANDREA GEMIGNANI: “Vogliamo e possiamo vincere”

«Ci poniamo sempre degli obiettivi. Vorremmo fare tre punti e andremo in campo con l’idea di farli». E’ perentorio Andrea Gemignani, numero 11 di questo Arzignano Valchiampo.



«Sarà una partita intensa - continua Gemignani -, la stiamo preparando bene. Dobbiamo andare forte per raggiungere l’obiettivo che ci siamo posti. Alzare l’asticella sempre. Il calciatore si pone un obiettivo: in primis è quello di squadra che naturalmente coincide con quello personale. Faremo del nostro meglio e come sempre daremo intensità. Sappiamo tutti qual è l’obiettivo e siamo carichi di nostro».