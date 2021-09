8 settembre: amichevole tra Arzignano e Primavera del Padova Calcio

Altro importante test per i ragazzi di mister Bianchini in vista dell'inizio del campionato di Serie D: l'incontro con la Primavera del Padova Calcio, compagine tra le migliori della sua categoria.

Sono ripresi ieri pomeriggio gli allenamenti della prima squadra del Fc Arzignano Valchiampo sotto la guida di mister



Bianchini.Oggi 8 settembre 2021 per i giallocelesti è in programma alle 15 e 30 un allenamento congiunto con la Primavera del Padova Calcio. L'iniziativa amichevole sarà in trasferta sul campo sportivo di Abano. Un nuovo test in vista dell'inizio del campionato di Serie D fissato per il prossimo 19 settembre 2021.