Arriva al LR Vicenza Vladimir Golemic un globetrotter di talento del calcio europeo

Oramai è confermato che sarà presentato nelle prossime ora come giocatore del LR Vicenza. Il sito specializzato Biancorossi.net rende noto che “sarà Vladimir Golemi? il rinforzo in difesa scelto dalla dirigenza berica per rinforzare il reparto arretrato del LR Vicenza”. Golemic, nato in Serbia, ha 32 anni, compiuti il 28 giugno scorso, è un difensore centrale alto 192 centimetri ed è famoso per essere anche un ottimo rigorista tanto da aver violato la porta del portiere Handanovic.

Il difensore, che ha giocato in Slovenia, Germania, Svizzera, Grecia e Italia, la settimana scorsa ha rescisso il suo contratto con il Crotone, e ha scelto di mettersi a disposizione di mister Aimo Diana nonostante l’interesse del Catania e dopo essere stato contattato da Avellino e Cosenza.

Secondo Biancorossi.net Golemi?, come gli altri nuovi acquisti Da Col, Laezza, Costa e Massolo, starebbe per firmare un contratto biennale con opzione per il terzo anno.

CHI E’ VLADIMIR GOLEMIC

Vladimir Golemic può essere definito un globetrotter del calcio. Ha girato mezza Europa, dalla Germania alla Serbia. Ha poi conosciuto il campionato svizzero e infine ha raggiunto l’Italia, con una breve parentesi persino nella vicina Grecia.

Nella Super Liga serba si è fatto conoscere vestendo i colori del Mladost Lucani; per lui 93 presenze, 7 gol e 2 assist. Anche con gli elvetici, Golemic non ha fatto mancare il suo contributo: 76 partite e 1 gol a Lugano e 13 partite con 1 rete a Chiasso. Tante nazioni, tanti schemi, tanti ambienti e modi di fare calcio completamente diversi.

Un curriculum pieno di esperienze calcistiche, in giro per il vecchio continente, che gli conferiscono uno spirito di adattamento alle situazioni, quantomai indispensabile nello stile del calcio all’italiana. Nelle ultime stagioni, Golemic ha trovato casa e cuore a Crotone. All’”Ezio Scida”, il difensore serbo ha in curriculum tra la Serie B e la Lega Pro 137 presenze, 10 gol e 5 assist.

Il difensore serbo segna molto anche di testa, ed è noto per essere un ottimo rigorista. In carriera vanta anche un gol a Samir Handanovic.