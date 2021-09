Bassano sotto di un gol pareggia, poi la beffa: 2-1 per l'Arcella

Dopo i successi in Coppa Italia di Eccellenza il FC Bassano trova un ostacolo nella prima di campionato con l'Arcella. A Padova il match finisce 2-1 per i padroni di casa. I giallorossi nel primo tempo chiudono sotto di una rete: a segnare al 19' Ballarin del quartiere a Nord di Padova. C'è da dire che la squadra allenata da Francesco Maino non è riuscita ad esprimersi al meglio in attacco, complice anche la bravura della difesa padovana. Nella ripresa i giallorossi raggiungono il pareggio allo scadere esattamente al 43' con Alexandru Stangaciu; ma il cinico Arcella si riporta in vantaggio ad un minuto dal termine con un calcio d'angolo deviato in rete da Calgaro (44').

Un inizio in salita per il Football Club della città del Grappa che tenterà di rifarsi tra le mura amiche del Mercante domenica 26 settembre: ospite l'Academy Plateola 1911.