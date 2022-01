Non è più finita, ancora positivi al covid: il LR Vicenza giocherà domenica?

E' uno stillicidio: recuperare le partite della seconda metà di dicembre 2021 rischia di diventare un dramma per il LR Vicenza perché anche oggi la società biancorossa comunica altri positivi al covid-19.

A 12 ore dal rinvio della partita che si sarebbe dovuta giocare questa sera 13 gennaio a Lecce, per il veto dell'Azienda Ulss 8 Berica al trasferimento dei giocatori negativi entrati in contatto con i positivi nei giorni scorsi, oggi la società di largo Paolo Rossi 9 rende noto che altri componenti del gruppo squadra risultano positivi (e sarebbero partiti per Lecce in aereo e pulman con tutti gli altri).

C'è da chiedersi se di questo passo si potrà giocare domenica 16 gennaio in casa con l'Alessandria.

LA NOTA DIFFUSA A ORA DI PRANZO DAL LR VICENZA: ALTRI 2 GIOCATORI POSITIVI

«All’esito dei tamponi molecolari effettuati nella giornata di ieri, mercoledì 12 gennaio, la società LR Vicenza comunica che sono emersi due ulteriori giocatori positivi al Covid-19. Entrambi i soggetti sono stati posti in isolamento domiciliare, in ottemperanza alle normative sanitarie in vigore.?Dal medesimo test, inoltre, un calciatore e cinque membri dello staff, positivi in precedenza, risultano ora negativizzati.

I tesserati verranno sottoposti alle visite di idoneità previste dal protocollo sanitario, per potersi riaggregare al gruppo squadra.?Al momento dunque, 10 giocatori e 2 componenti dello staff, risultano essere positivi al Covid-19.?Il restante gruppo squadra verrà nuovamente sottoposto a tampone molecolare nella giornata di domani, venerdì 14 gennaio».