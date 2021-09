Sabato 4 settembre amichevole tra FC Arzichiampo e LR Vicenza

Allo stadio Dal Molin di Arzignano sabato 4 settembre 2021 alle ore 16 l'amichevole tra i due club che nella stagione 2018-2019 hanno militato entrambi in serie C.

Sabato 4 settembre con fischio d'inizio alle 16 si svolge la partita amichevole tra il FC Arzignano Valchiampo che milita in serie D e il LR Vicenza che milita in B. Un'amichevole nel turno di riposo del campionato di serie B per i biancorossi e un test importante per i gialloazzurri. Mister Mimmo Di Carlo avrà a disposizione gli ultimi acquisti che sono andati a rafforzare soprattutto il centrocampo. I biglietti disponibili per il campo di Arzignano sono solo 600 (10 euro il prezzo) ed acquistabili solo in prevendita fino a venerdì sera 3 settembre 2021.

BIGLIETTI: DOVE COME QUANDO

I biglietti potranno essere acquistati presso il ristorante “L’Oca Nera” di Arzignano (da mercoledì a venerdì, dalle ore 16 alle ore 21) o al Centro Coordinamento Club Biancorossi, Stadio Romeo Menti, Vicenza (da mercoledì a venerdì, dalle ore 16 alle ore 19). Per motivi legati alla normativa anti Covid in vigore, al momento dell’acquisto saranno richieste le generalità e i dati anagrafici dell’acquirente.

INGRESSO ALLO STADIO

Il giorno della gara, sabato 4 settembre, l’entrata allo stadio avverrà a partire dalle ore 15. In ottemperanza alle normative attualmente in vigore, per assistere agli eventi sportivi sarà necessario essere in possesso della “Certificazione Verde Covid-19” (green pass), per tutti i partecipanti dai 12 anni in su. Si potrà accedere allo stadio nel rispetto delle norme anti Covid e dei dispositivi di legge attuali. All’ingresso verrà misurata la temperatura corporea e verranno controllati il green pass (vaccino, test molecolare o antigenico rapido negativo nelle ultime 48 h, essere guariti dal Covid negli ultimi sei mesi), il titolo d’accesso e il documento d’identità. Obbligatorio l’uso della mascherina e il rispetto del distanziamento interpersonale. Non saranno ammessi tifosi in possesso di Certificazione non idonea o non verificabile dagli steward presenti presso i varchi di accesso.

Al fine di velocizzare le procedure e facilitare i controlli si raccomanda l’utilizzo della versione digitale del QR Code. Si raccomanda, inoltre, di arrivare con largo anticipo rispetto al fischio d’inizio al fine di evitare assembramenti e permettere il controllo della documentazione richiesta.