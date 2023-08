Amichevole LR Vicenza-Virtus Verona (0-1): i commenti di Costa e mister Diana

Per primo fa la sua comparsa in sala stampa dopo l’amichevole l’esterno biancorosso Filippo Costa: «Ci secca molto per il risultato ma abbiamo una settimana per lavoraci sopra - esordisce -. Il mister ci chiedeva di giocare a due tocchi ma non sempre ci siamo riusciti, specie quando ci siamo trovati sotto e le gambe non erano più fresche. Non siamo al 100% ma pensate che ci siamo allenati anche stamattina e siamo carichi di lavoro».



Gli ha fatto eco, che non appariva però deluso o preoccupato: «Secondo me siamo andati meglio rispetto alla gara con. Abbiamo creato tanto e siamo cresciuti nelle linee di passaggio, con giocate anche piacevoli. Certo rimangono alcune cose sulle quali dobbiamo migliorare, per esempio nelle palle aeree e nei contrasti. Mi dispiace aver subito il gol ma se deve succedere molto meglio che accada adesso. Non dobbiamo dimenticare che il nostro obiettivo è il campionato e di solito la quadratura arriva verso la 5/6 partita della stagione». E conclide Diana: «A me non interessa partire a razzo e poi calare quando si affrontano i momenti decisivi. Siamo una squadra nuova e dobbiamo trovare sia l’amalgama che la condizione ottimale. Per questo insisteremo a lavorare duro, senza mollare».