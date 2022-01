AlpsHL: Migross Asiago vince a Jesenice con un poker (1-4), è testa del Master Round

La Migross Supermercati Asiago Hockey fa suo il big match con lo Jesenice, imponendosi con il risultato di 1-4 al termine di una partita ottimamente giocata da parte della squadra di cosch Barrasso.

Confermata sostanzialmente la formazione con cui l’Asiago ha affrontato le ultime partite.



PRIMO TEMPO: JESENICE-ASIAGO, 0-0

Prima frazione tutto sommato equilibrata tra Jesenice e Asiago, anche se sono i Leoni ad avere il maggior numero di occasioni per sbloccare il risultato. Dopo pochi minuti dall’inizio, Iacobellis colpisce un palo su assist di Vankus e poco dopo Salinitri si fa ipnotizzare dal portiere Froberg. Lo Jesenice risponde con wrap-around di Svetina e un conclusione dalla distanza di Planko, entrambe neutralizzate da Vallini. Al 14’ ottima iniziativa di Salinitri che si accentra e va al tiro, che però si stampa sull’incrocio. Sugli sviluppi dell’azione arriva una penalità per Iacobellis, ma gli uomini di Barrasso si difendono bene, senza mai andare in sofferenza. Nei minuti finali un tiro insidioso di Svetina viene respinto da Vallini con il gambale.



SECONDO TEMPO: JESENICE-ASIAGO, 1-3

Nel secondo tempo l’Asiago sblocca il risultato dopo sette minuti con Iacobellis, che in powerplay spedisce in porta un rebound concesso da Froberg su un tiro di Michele Marchetti. Un minuto e mezzo più tardi arriva il pareggio dei padroni di casa: Sotlar si libera bene di Casetti e sere il disco a Jenko che solo davanti alla porta non può sbagliare. Tra il 12’ e 13’, nel giro di 19 secondi, l’Asiago piazza un uno-due che spiazza la squadra slovena, prima con un tocco sotto porta di Alessandro Tessari che fa passare il disco tra i gambali di Froberg, poi con un tiro di Salinitri non trattenuto dal portiere e che Iacobellis mette in fondo al sacco. I padroni di casa provano a rispondere immediatamente ma la difesa e Vallini si fanno trovare pronti. Il risultato alla sirena è così di 1-3 in favore della squadra Stellata.



TERZO TEMPO: JESENICE ASIAGO, 0-1

Nella terza frazione i giallorossi dell'Altopiano controllano il gioco e il risultato, contenendo senza grossi problemi i padroni di casa, che di fatto non riescono mai ad impensierire l’Asiago.

Al 15’ Salinitri ha la possibilità di chiudere l’incontro con un contropiede solitario, ma Froberg si oppone alla grande.

Nei minuti finali Zupancic toglie il portiere per giocare con un giocatore in più, ma la mossa non porta i risultati sperati e, così, Giliati segna a porta vuota e chiude la partita.



UNA VITTORIA CON LA PRIMA DELLA CLASSE CHE VALE LA TESTA DEL MASTER ROUND

La Migross Supermercati Asiago Hockey con questa splendida vittoria in trasferta scala la classifica e si porta in testa alla classifica del Master Round. Il prossimo turno è in programma giovedì 3 febbraio all’Odegar, quando andrà in scena il derby Veneto col Cortina.



FORMAZIONI SUL GHIACCIO

Jesenice: Froberg (Kogovsek), Zibelnik, Rajsar P., Jenko, Sersen, Svetina, Sotlar, Krmelj, Planko, Stojan, Glavic, Brus, Rajsar S., Kocar, Jakupovic, Ulamec, Viikila.



: Vallini (Stevan L.), Forte, Gios, Iacobellis, Mantenuto, Giliati, Stevan M., Casetti, Tessari A., Vankus, Marchetti S., Ginnetti, Zampieri, Lievore, Marchetti M., Salinitri, Rigoni , Finoro, Magnabosco.