AlpsHL: Migross Asiago torna alla vittoria con Feldkirch, 3-2

Vince di misura la Migross Supermercati Asiago Hockey dopo due battute d’arresto: ieri sera all’Odegar gli stellati hanno battuto il Feldkirch per 3 a 2.

Coach Mattila ritrova il canadese Iacobellis dopo il lungo infortunio e fa esordire Tommaso Topatigh, schierato in quarta linea con Tessari e Lievore.

PRIMO TEMPO "TARGATO" ASIAGO: 3-0

Primo tempo di totale dominio giallorosso, con i padroni di casa che sbloccano il risultato dopo sette minuti con Mantenuto, che riceve un passaggio di Salinitri, controlla il puck e lo spedisce all’incrocio.

All’11 il arriva il raddoppio dell’Asiago sull’asse Salintri-Magnabosco: il primo recupera un disco, fa partire il contropiede e serve poi il disco a Magnabosco che, arrivando sulla destra, riceve e insacca alle spalle di Caffi.

Poi i leoni falliscono un’opportunità in powerplay al 13’ ma e si rifanno al secondo tentativo, quando al 18’ trovano il 3 a 0 con Ginnetti, che dalla blu sorprende Caffi.

SECONDO TEMPO: IL RITMO CALA: 0-1

Nel secondo tempo il ritmo cala leggermente, con i Leoni che nella prima parte di frazione non costruiscono grandi azioni da goal. Al 9’ Salinitri potrebbe calare il poker per i suoi ma la sua conclusione a botta sicura viene neutralizzata da un attento Caffi.

Pochi secondi dopo Trastasenkovs approfitta di un buco difensivo degli stellati per andare da solo contro Vallini, ma all’ultimo viene fermato fallosamente da Stefano Marchetti. Sul powerplay gli ospiti accorciano con un bel tiro di Birnstill che fredda Vallini. L’Asiago successivamente riprende a macinare gioco, mettendo spesso in difficoltà il Feldkirch ma con poche occasioni nitide da rete.

TERZO TEMPO: 0-1

Nel terzo periodo l’Asiago non è brillante come nella prima frazione e non riesce a chiudere i conti, andando a sbattere anche contro un ottimo portiere avversario: Caffi infatti in un paio di occasioni ha tenuto a galla i suoi. A quattro minuti il Feldkirch riapre definitivamente la contesa con Trastasenkovs che da ottima posizione mette il disco alle spalle di Vallini. Gli ospiti ci provano con insistenza fino alla fine, ma alla sirena i giallorossi possono festeggiare il ritorno alla vittoria e i tre punti.

In classifica della ALPS HOCKEY LEAGUE a Migross Supermercati Asiago Hockey si avvicina a Lustenau e Rittner Buam che si trovano al secondo e terzo posto della classifica e giovedì 23 dovrà fare i conti con la capolista Jesenice.



MIGROSS ASIAGO - FELDKIRCH, 3-2 (3-0, 0-1, 0-1)

Asiago: Vallini (Stevan L.), Forte, Gios, Casetti, Marchetti S., Ginnetti, Iacobellis, Mantenuto, Topatigh, Giliati, Tessari M., Stevan M., Tessari A., Vankus, Lievore, Marchetti M., Salinitri, Magnabosco.

Feldkirch: Caffi (Felder), Stuckler, Birnstill, Payr, Reinbacher, Korecky, Kail, Sticha, Trastasenkovs, Lebeda, Goggel, Kaider, Bolterle, Gehringer, Rosenberger, Kofler, Stanley.

Di seguito alcuni scatti della partita realizzati da Serena Fantini per Asiago Hockey 1935