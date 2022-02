Alessio Da Cruz (LR Vicenza) segna il gol partita e "abbatte" il Pordenone

«Sono molto contento per il goal e sono felice di aver aiutato la mia - ha affermato Alessio Da Cruz nel post partita -. Abbiamo conquistato 3 punti importanti e sono contentissimo».

Il LR Vicenza ha appena battuto il Pordenone condannando la squadra friulana agli inferi della serie C: i biancorossi si aggrappano con tutte le loro forze alla scialuppa dei play-out.

ECCO COME E' NATO IL GOL: UNA QUESTIONE DI DECIMI DI SECONDO!

Ma come si è sviluppata l'azione che ha portato ad un tiro dalla precisione balistica millimetrica? Ce lo spiega lo stesso Da Cruz: «Per prima cosa ho guardato se avevo compagni liberi in area per crossare - precisa -, ma ho visto che c’era solo Dalmonte che è piccolino (ride, ndr) e quindi ho provato a calciare sul secondo palo».

EPISODIO SPIACEVOLE DURANTE IL RISCALDAMENTO

L’esultanza particolarmente veemente sarebbe dovuta, come spiega Da Cruz, ad un episodio davvero spiacevole, probabilmente causato da tifosi obnubilati da pensieri indicibili. «Durante il riscaldamento - racconta l'olandese di origini capoverdiane - ho ricevuto insulti su mia madre da qualche persona e non mi sono piaciuti». Pertanto precisa: «La reazione non è stata nei confronti dei nostri tifosi, bensì era rivolta a quelle persone che avevano insultato mia mamma prima».

LA DEDICA ALLA BIMBA ALINA

E il fantasista conclude dedicando il gol a sua figlia Alina.