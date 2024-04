Alessandria-LR Vicenza: la prevendita è attiva

La società Alessandria ha comunicato che è attiva la prevendita per il settore ospiti per la gara Alessandria-LR Vicenza, in programma domenica 28 aprile alle ore 16.30, allo stadio “Giuseppe Moccagatta”.

La prevendita è attiva presso i punti vendita Vivaticket https://shop.vivaticket.com/it/ricercapv oppure online sul sito https://www.vivaticket.com/it/ticket/alessandria-l-r-vicenza/234578 sino alle ore 19.00 di sabato 27 aprile. Il prezzo, esclusi i diritti di prevendita, è di 5 euro.