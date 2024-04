Alessandria-LR Vicenza: la felicità di Busato dopo il gol all'esordio

In casa Vicenza sta funzionando tutto molto bene e nell'ultima gara della stagione regolare è arrivato anche il gol di Busato all'esordio in Serie C. Bisogna avere coraggio a lanciare i nostri giovani come sta succedendo in altri campionati e mister Vecchi non si è fatto pregare. Pronta è stata la risposta del classe 2004 subito a segno.

La felice del giovane biancorosso a fine gara: “Sicuramente un’azione bellissima, all’esordio tra i professionisti fare goal è una bellissima sensazione, una grande emozione. Quando ho visto la palla lì ho detto o faccio goal o la tiro fuori, ero sicuro di arrivare lì e buttare dentro la palla.

Com’è stare in prima squadra? Sono arrivato dalla Primavera del Bologna e giocare in una prima squadra top della Serie C è totalmente un’altra cosa, sia fisicamente che per la velocità di gioco, però adesso in allenamento mi sento bene, poi con i compagni, la squadra, lo staff, con tutti sto bene, quindi non c’è nessun problema. Il mio ruolo è trequartista, esterno destro.

Cosa mi hanno detto prima di entrare? I ragazzi che erano in panca, mi hanno detto entra, divertiti e fai goal. Dedica? Sicuramente alla mia famiglia, a mia mamma”.