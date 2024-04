Alessandria-LR Vicenza: Ferrari parla anche dei playoff

Ferrari, autore del rigore decisivo nella sfida con l'Alessandria, è intervenuto in conferenza stampa.

Queste le parole dell'attaccante del Vicenza: "Goal annullato? Nemmeno io ho capito il perché. Mi ha detto “fallo” ma io partivo da dietro e saltavo, saltiamo tutti e due. Il direttore di gara ha detto fallo, cosa posso dire, non ho neanche protestato perché non volevo il giallo ma dopo me lo ha dato lo stesso. Tanto entusiasmo? Si vede ad ogni partita, anche oggi che eravamo sotto 1-0, tutti volevano vincere e si è visto anche con tanti giovani in campo, non è facile trovare un’altra squadra con 2004 e 2007 che entrano così, è una cosa bella perché vuol dire che il lavoro che stiamo facendo noi più grandi, il mister e lo staff è importante. Andiamo via contenti perché si è visto come sono entrati, sono tutti bravi ragazzi, se continuano così come si stanno allenando andranno lontano, ci fa piacere. Siamo contenti anche perché se entra un ragazzo che fa goal, dà ancora più voglia di lavorare agli altri e anche a lui per le prossime partite. Ho fatto pace coi rigori? Sì, sono soddisfatto. Mi è dispiaciuto tanto nelle partite iniziali, però guardo sempre al futuro e ho sempre ringraziato Vecchi e lo staff per quello che hanno fatto dal loro arrivo e quello che stanno facendo ogni giorno per noi".

Ferrari ha toccato anche l'argomento playoff: "Cosa conterà ai playoff? Il mister da quando è arrivato è partito con un determinato lavoro e ci ha seguito tanto, se tutti danno il proprio contributo andremo lontano, lo assicuro perché abbiamo fatto un bel filotto e sarà dura per gli altri. I playoff li vivo sereno perché si lavora bene, abbiamo uno staff impeccabile, parlo anche di nutrizionista e staff sanitario, siamo tranquilli perché tutti sanno cosa fare, tutti danno una mano, quella è la cosa più importante. Cosa temi ai playoff? Se giochiamo come stiamo giocando, non dobbiamo aver paura di nessuno. Ci sono squadre forti ma penso che una squadra come noi, con tutta l’umiltà del mondo, andrà in qualsiasi stadio e sarà mentalizzata su quanto è forte e su cosa deve fare”.