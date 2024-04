Alessandria-LR Vicenza: arbitrerà Andrea Zoppi di Firenze

Andrea Zoppi di Firenze sarà l'arbitro di Alessandria-LR Vicenza in programma domenica 28 aprile alle ore 16.30.

Il direttore di gara non ha nessun precedente con le due squadre ed è stato chiamato ad arbitrare questo ultimo match della regular season. Zoppi in questa stagione ha diretto 24 gare, tra Serie C e campionato Primavera. Nel girone A ha diretto 5 incontri, con due vittorie interne, una esterna e due pareggi.

Gli assistenti del direttore di gara saranno Antonino Junior Palla di Catania e Vincenzo Abbinante di Bari, mentre il ruolo di Quarto Ufficiale sarà Ferdinando Emanuel Toro di Catania.