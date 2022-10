Al Menti la Pro Vercelli domina nel primo tempo, riapre il match Ronaldo (LR Vicenza): all'intervallo sul 1-2

Un LR Vicenza deludente nella prima parte della partita in casa al Menti contro i piemontesi della Pro Vercelli.

Il primo tiro nello specchio della porta per gli uomini di mister Baldini arriva al 22’: è la prova delle difficoltà trovate in apertura di partita dai biancorossi.

Pro Vercelli di mister Pani fa la partita

Arriva il gol al 25’ per i piemontesi in un’azione veloce di contropiede: Arrighini è arrivato a tu per tu con il portiere vicentino Confente e fornisce un assist a Vergara che segna a portiere sbilanciato.

Vicenza in bambola che subisce anche al 28’ il raddoppio della Pro Vercelli con Calvano che trova un grande varco e mette a sedere il portiere biancorosso.

I piemontesi premono ed hanno altre occasioni.

CLAMOROSO: AL 30' PRONTI BEN 2 CAMBI PER IL VICENZA

Già dopo trenta minuti pronto il cambio per mister Baldini che corre ai ripari: Greco infortunato al 32’ viene sostituito da Rolfini.

A centrocampo esce Cavion e entra Scarsella.

Il modulo del LR Vicenza cambia in 4-3-1-2.

Qualche timido tentativo per il Vicenza di raddrizzare la partita accorciando le distanze: da segnalare una punizione di Ronaldo calciata in porta ma parata dal portiere Rizzo e un paio di tiri di Rolfini.

Troppi errori e poca convinzione per il LR Vicenza in campo! A fare la partita nel primo tempo evidentemente la Pro Vercelli che non sente il peso dello stadio avversario.

RONALDO RIAPRE IL MATCH CON UNA PUNIZIONE NEL RECUPERO!

Nel recupero punizione di Ronaldo (procurata da Dalmonte) ai limiti dell’area: pennellata perfetta che supera la barriera (con coccodrillo) dei piemontesi e beffa il portiere Rizzo. E’ l’1-2 e si va a riposo.