Al Menti il LR Vicenza batte la Ternana con doppietta di Diaw e gol di Teodorczyk (3-1)

Una partita che il Vicenza vince nel primo tempo non lasciando scampo alla Ternana. Prima rete al 7' con Davide Diaw su cross di Dalmonte da destra, Teodorczyk allunga e sulla palla arriva l'attaccante di San Daniele del Friuli che insacca.

La seconda rete al 27' con Diaw che conquista un pallone e va in rete. Allo scadere della prima frazione di gioco segna anche Teodorczyk: riceve una palla ottima da Cavion e a tu per tu col portiere Iannarilli mette in rete. Il primo tempo si chiude sul 3-0 per i biancorossi.

Nella ripresa mister Lucarelli inserisce il recuperato bomber Donnarumma che al 10' accorcia le distanze per un errore difensivo di Bruscagin, Brosco e Grandi. Il portiere entrato al 7' per sostituire Contini infortunato.

Occasione al 25' per Diaw che tenta di sorprendere il portiere ospite con un pallonetto, ma la sfera è fuori misura. Ternana pericolosa con Paghera al 30' (fuori) che successivamente viene ammonito per un colpo a Giacomelli entrato nella ripresa. L'attaccante biancorosso però al 90' non ce la fa più per la botta subita e deve uscire. Il Vicenza soffre nel recupero (quasi 10'). Al 50' della ripresa segna Pettinari di testa, ma il VAR annulla il gol. il risultato resta sul 3-1.

TABELLINO - LR VICENZA-TERNANA, 3-1 (3-0)

LR VICENZA (4-4-2): Contini (7' st Grandi); Bruscagin (15' st Maggio), Brosco, De Maio, Crecco; Dalmonte (27' st Giacomelli), Zonta, Cavion, Da Cruz (27' st Meggiorini); Diaw, Teodorczyk (15' st Boli).

IN PANCHINA: Confente, Pasini, Padella, Sandon, Djibril, Cester, Mancini.

ALLENATORE: Brocchi.?

TERNANA (4-3-2-1): Iannarilli; Diakite, Boben, Bogdan (24' st Defendi), Martella (24' st Celli); Koutsoupias (24' st Paghera), Proietti, Palumbo; Peralta (33' st Mazzocchi), Furlan (45' Donnarumma); Pettinari.?

IN PANCHINA: Krapikas, Ndir, Capone, Sorensen, Rovaglia, Ortolani, Mazza.

ALLENATORE: Lucarelli.?

ARBITRO: Juan Luca Sacchi di Macerata.

RETI: 7′ Diaw (V), 27′ Diaw (V), 45′ Teodorczyk (V), 55′ Donnarumma (T)

?NOTE: cielo sereno e giornata ventilata, terreno in ottime condizioni, temperatura di 8° C. Spettatori: 5062. Ammoniti: Teodorczyk, Diaw, Bogdan, Da Cruz, Meggiorini, Paghera. Angoli: 3-8. Recupero: 1', 9'. Altro: Giacomelli lascia il campo per infortunio al 90': il Vicenza rimane in 10.