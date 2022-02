Al LR Vicenza non riesce l'impresa: il Frosinone argina i biancorossi sul 2-0

Si impegna l'undici di Cristian Brocchi a Frosinone, ma non trova la porta in due occasioni con Da Cruz e Ranocchia, mentre gli avversari vanno in gol su azione a fine primo tempo. All'inizio della ripresa l'autogol di Pasini. I frusinati prendono anche due legni (una traversa su rigore)