Al LR Vicenza in arrivo mister Baldini: a lui l'onere di salvare i biancorossi

Il tecnico Francesco Baldini è atteso in mattinata in largo Paolo Rossi, 9 per la firma del contratto: sarà lui il nuovo allenatore del LR Vicenza dopo l'esonero di Brocchi comunicato improvvisamente ieri sera. Lo conferma in nottata SkySport.

Il tecnico 48enne ed ex difensore arriva dal Catania, società che ha allenato fino al giorno del fallimento.

Sembra che con Baldini possa arrivare anche Freddi Greco il cui cartellino è già di proprietà della società biancorossa, che era in prestito agli etnei, ma ora è di fatto svincolato. Greco potrebbe giocare presto con la maglia vicentina.

Per quanto riguarda Baldini sembrerebbe che la società voglia firmare con lui un contratto che preveda già la sua permanenza anche in caso di retrocessione in C.

Cristian Brocchi, allenatore del LR Vicenza dal 22 settembre scorso è stato esonerato lunedì sera 11 aprile 2022, il giorno dopo la sconfitta subita dal LR Vicenza al Vigorito contro il Benevento.

Aveva sostituito Domenico Di Carlo che aveva a sua volta infilato un inizio di stagione deludente con 5 sconfitte di seguito. Brocchi in 7 mesi ha diretto dalla panchina 29 partite: 16 sconfitte, 7 pareggi e 6 vittorie. Con Brocchi se ne va il suo staff tecnico.