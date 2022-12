Al FC Arzignano Valchiampo l’Oscar 2022 del calcio italiano di serie D 

Lunedì 19 dicembre 2022, all’hotel resort L’Araba Fenice di Altavilla Silentina (Salerno), il presidente del FC Arzignano Valchiampo Lino Chilese, accompagnato dal direttore generale Matteo Togni e dal direttore sportivo Mattia Serafini, ha partecipato a nome di tutta la società all’undicesima edizione del “Festival del Calcio Italiano”, evento ideato e prodotto dal giornalista Donato Alfani, patrocinato da Coni, Leghe, Aia e concepito con l’intento di omaggiare e premiare il Calcio Italiano attraverso le diverse professionalità che si sono contraddistinte durante la stagione sportiva nelle rispettive categorie di appartenenza.

L’undicesima edizione vede sul podio anche l’FC Arzignano Valchiampo premiato come “Miglior Squadra” della stagione 2021-2022 di serie D con i suoi 73 punti in classifica (frutto di 21 vittorie, 10 pareggi e 3 sconfitte), 74 gol realizzati che valgono il miglior attacco della stagione e solo 32 gol subiti per la seconda miglior difesa.

«È un’immensa soddisfazione per tutti noi -ha commentato a caldo il presidente Lino Chilese -. Sono molto felice per i miei collaboratori, in primis il dg Matteo Togni e il ds Mattia Serafini, e per tutti i componenti della società: staff, comunicazione, l’allenatore Giuseppe Bianchini e la squadra. Questo è un riconoscimento che premia tutti: il vice presidente Renzo Lorenzi e tutto il CdA, Silvano Faedo ed Enrico Gastaldello. Essere arrivati primi su 200 squadre in Italia credo sia una cosa mai avvenuta in provincia di Vicenza e nel Veneto. Vogliamo ringraziare tutti gli imprenditori del nostro territorio che ci aiutano e ci sostengono e l’Amministrazione Comunale di Arzignano guidata dal sindaco Alessia Bevilacqua».

«Quando si è tutti uniti e compatti si fa tanto - sottolinea il presidente -. Mi riempie di orgoglio e felicità essere il Presidente di questo gruppo radicato nel nostro territorio».



E conclude Lino Chilese: «Ci teniamo a precisare che, con umiltà, continueremo a restare dei buoni dilettanti. Ci daremo da fare e ci metteremo anima e cuore per rimanere in questa categoria professionistica. Sarà un’esperienza importante per noi per migliorarci».