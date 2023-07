Aimo punto all'obbiettivo vero: serve fiducia

Vincere è meglio che perdere o pareggiare. Sembrerebbe una massima di Massimo Catalano a Quelli della Notte. E’ meglio soprattutto se affronti in precampionato una formazione di serie inferiore. Ma se Aimo Diana dovesse vincerle tutte di qui fino all’inizio del campionato e poi stentare ad ingranare nelle partite vere, quelle con i punti pesanti, pensate che troverebbe molti avvocati difensori? Lui lo sa benissimo e, nonostante la prova opaca contro il Chioggia, la sua mente resta concentrata sul programma fatto e sull’obiettivo di iniziare la stagione vera con il piede giusto. E le sue parole dopo il triplice fischio finale di Caldogno confermano questa teoria.

“Incontrare certe difficoltà fa parte del percorso che abbiamo iniziato. Ci sono stati problemi, soprattutto di brillantezza fisica, che si traducono poi in passaggio sbagliati, cross imprecisi e mancanza di dinamismo. Ma non posso non essere soddisfatto dello spirito che sto vedendo in questa squadra. Anche oggi, nonostante la poca brillantezza, non abbiamo mai mollato, provandoci sempre. E quindi lo spirito di gruppo lo salvo senz’altro.”

Preoccupato in vista della Coppa Italia?

“Assolutamente no. Gli incidenti di percorso ci sono e ci saranno ma non devono condizionare il nostro lavoro. Giocheremo seriamente la Coppa ma senza lasciarci condizionare. E’ un errore che ho già fatto in passato e che non ripeterò più. Onoreremo l’impegno ma il rispetto del programma di crescita è più importante dei risultati iniziali. Non a caso avete visto che ho risparmiato qualche elemento (ad esempio Ierardi n.d.r.) sull’altare della prudenza e lungimiranza.”

A cosa imputa le difficoltà viste in campo?

“Mano a mano che cresce il valore dell’avversario le insidie si fanno maggiori. Gli ospiti si sono dimostrati più in palla di noi, che invece eravamo molto sulle gambe a causa del lavoro pesante della preparazione. Sul piano fisico ci hanno sovrastato ma non sono preoccupato, perché è tutto nella normalità del pallone. Certo fa più piacere vincere 10-0 che pareggiare 1-1 ma tutti noi sappiamo qual è il vero obiettivo che stiamo inseguendo. Dunque…”

L’impressione è che il tecnico sappia bene dove sta andando. E d’altra parte ci avevano avvertito che statisticamente le squadre di Diana partono sempre col freno a mano un po’ tirato per via dei carichi fisico atletici. In questa ottica di medio periodo è dunque il caso di giudicare anche le partite che restano da fare prima del calcio vero. In primis l’amichevole del 3 agosto contro l’Unione Rocca Altavilla e soprattutto l’impegno di Coppa del 6, verosimilmente al Garilli di Piacenza alle ore 20. Adesso deve scattare nei tifosi la fiducia nel nuovo tecnico. Se si pensa che Diana sia un vincente occorre affidarsi alle sue doti senza esagerare nelle preoccupazioni. Se il timoniere dice che va bene così, perché non lasciargli fare tranquillamente il suo lavoro?