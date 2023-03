Ad Arzignano il derby veneto di serie C col Padova

Per la 31esima giornata di serie C girone A domenica 12 marzo 2023 alle 14 e 30 allo stadio “Tommaso Dal Molin” di Arzignano i giallocelesti affrontano il Padova in quello che è il derby veneto di giornata.

L’arbitro in campo è Emanuele Ceriello di Chiari coadiuvato da Emanuele Renzullo di Torre del Greco e Marco Sicurello di Seregno. Quarto uomo Gerardo Garofalo di Torre del Greco.

Nell’incotro pre-match l’allenatore Giuseppe Bianchini era affiancato dal trequartista Luca Belcastro.



MISTER BIANCHINI: “COL PADOVA PARTITA GAGLIARDA”

«Una bella partita da andare a giocare contro una squadra forte, una piazza importante - ha affermato mister Bianchini -. Far venire ad Arzignano il Padova per tutti noi deve essere motivo di orgoglio e dobbiamo onorare l’impegno cercando di fare una partita gagliarda sotto tutti i punti di vista».

E prosegue: «Noi abbiamo ancora bisogno di punti, loro anche. Sarà una partita tesa, combattuta sicuramente. Il Padova ha una squadra importante. Dobbiamo essere coraggiosi e interpretare il nostro tipo di calcio fatto di aggressività, di corsa, di intensità. E poi ci vuole quella sana incoscienza che ti può aiutare per andare ad affrontare squadre più forti e più blasonate, mantenendo sempre quel giusto equilibrio ma avendo tanto coraggio».



LUCA BELCASTRO: “SAREMO INTENSI E SCALTRI”

«Stiamo preparando la partita nel migliore dei modi - ci rassicura il trequartista Luca Belcastro -. È arrivato il rush finale che ci porta alla fine del Campionato. La gara di domenica sarà fondamentale per capire quale sarà il nostro futuro».

«Stiamo lavorando bene per affrontare il Padova, una squadra forte - continua il giocatore - È un match che va affrontato come gli ultimi: con un’intensità importante e con la voglia di andare a vincere ogni duello per provare a fare tre punti. In vista del derby bisogna essere noi stessi, come fatto in questo campionato. Essere una squadra intensa, scaltra che sa quello vuole e che cerca in qualsiasi modo di arrivare alla vittoria. Questo è un gruppo che lavora forte e quando una squadra ha questa voglia e questa forza non ha limiti».



E conclude Belcastro: «Se affrontiamo ogni gara con l’atteggiamento che è la forza principale di questo gruppo e con la voglia di poter stupire ancora ci possiamo togliere belle soddisfazioni».