E' gialloceleste il centrocampista senegalese Coly Gning

Abdoulaye Coly Gning è un nuovo giocatore dell’Arzignano Valchiampo. Il centrocampista classe 2003, originario del Senegal, arriva dal Campodarsego. E' cresciuto nel settore giovanile nello Spezia Calcio, dall’Under 15 all’Under 17. Per la stagione 2021-2022, sarà a disposizione di mister Bianchini e indosserà la maglia numero 16.?

«Ho cominciato a giocare da piccolo, a 5-6 anni, con i miei amici in Senegal - racconta il 18enne appena arrivato ad Arzignano -. Ho frequentato la squadra vicino a casa mia dove mi allenavo. Negli anni ho cambiato squadra restando però nella mia zona. Qui sono cresciuto e ho giocato in diversi campionati di categoria. Sono arrivato in Italia a 15 anni e ho iniziato subito a giocare a Martellago (Venezia)».

Coly Gning racconta anche dell’esperienza nello Spezia Calcio: «Ho giocato tre anni allo Spezia: prima nell’Under 15, poi U16 e U17. Nell’ultimo anno ho avuto la fortuna di essere allenato da mister Di Natale». E aggiunge il giovane senegalese: «Con questa esperienza è cambiato tutto per me: mi sentivo diverso, un altro giocatore. Ho iniziato a capire davvero cos’è il calcio».