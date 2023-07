Basket, A2 femminile: arriva Giulia Togliani in cabina di regia per Velcofin Interlocks Vicenza

Continua senza sosta il mercato della Velcofin Interlocks Vicenza: la società berica, dopo aver sottoscritto l'arrivo in squadra di Pellegrini giusto martedì 11 luglio 2023, è lieta di annunciare l'arrivo a roster di Giulia Togliani, playmaker dalla lunga esperienza in A2, l'anno passato in campo con la San Giorgio MantovAgricoltura. Con l'ingaggio di Togliani, originaria proprio del territorio mantovano, sale a nove il computo delle giocatrici a disposizione di coach Claudio Rebellato.

CHI E' GIULIA TOGLIANI

Dopo gli inizi da giovanissima proprio alla San Giorgio Mantova, Giulia Togliani è cresciuta cestisticamente nel vivaio della Reyer Venezia, dove ha conquistato la bellezza di cinque campionati giovanili e ottenuto diverse convocazioni nelle nazionali di categoria. Successivamente, ha vestito la casacca di Cremona e poi quella di Torino, disputando due stagioni in A1 con le piemontesi. Quindi, una stagione a San Giovanni Valdarno prima del rientro alla casa base e altre due stagioni con la San Giorgio Mantova. Ora, il desiderio di testarsi in una nuova avventura e quale piazza migliore della Velcofin Interlocks Vicenza.

Togliani porta alla causa vicentina sapienti letture del gioco, garantendo buona circolazione di palla e tanti assist per le sue compagne di squadra. Il mercato biancorosso comunque non è ancora finito: già la settimana prossima sono attese altre novità.

Un'altra immagine della playmaker Giulia Togliani con la maglia di Mantova